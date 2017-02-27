تمسك أسطورة مدافعي كرة القدم باولو مالديني بموقفه من فكرة العمل ضمن الطاقم الإداري الجديد لميلان، وذلك رغم اقتراب موعد إتمام عملية نقل ملكية النادي رسميا من شركة فينيفست المملوكة لعائلة برلسكوني إلى مجموعة سينو يوروب سبورتس الصينية مطلع الشهر المقبل، حيث أبدى رمز الروسونيري الأول استمرار شعوره بالقلق وعدم زوال شكوكه بشأن المشروع الصيني.

وقد تحدث لإذاعة راديو دوي قائلا «أنا مقتنع أكثر بأنني اتخذت القرار السليم بعدم العمل مع المالك الجديد، وأنا لدي نفس الشكوك قبل أسبوع من إتمام الصفقة مثلما كانت لدي آنذاك (وقت رفضه العرض)».

«أنا الآن سعيد كما أنا. لم أتوقع أي شيء من ميلان ومن المناسب أن أختبر الوضع بهذه الطريقة. إذا كنت سأعود للعمل في عالم كرة القدم فسيكون ذلك لأجل ميلان».

كما علق مالديني أيضا على الجدل الذي أثاره خلاف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري مع مدافع فريقه ليوناردو بونوشي حيث قال «المدرب له حق اتخاذ مثل هذه القرارات.



عليه أن يقوم بها فهو مسؤول عن المجموعة.



بالطبع مثل هذه الأمور تحدث، الفارق هو أننا لم نكن معتادين على وجود كل هذه الكاميرات التي تلتقط كل لحظة، كانت لدي خلافاتي مع زملائي ومع المدربين، لكن لا أحد منكم رآها».