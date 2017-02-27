توج مان يونايتد بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على منافسه ساوثامبتون بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

أحرز ثلاثية «المان» زلاتان إبراهيموفيتش (هدفين) وخيسي لينغارد في الدقائق 19 و38 و87، بينما سجل هدفي ساوثمبتون مانولو غابياديني في الدقيقتين 46 من عمر الشوط الأول و48.

وبهذه النتيجة، حقق الشياطين الحمر لقب كأس الرابطة «الكارلينغ» للمرة الخامسة في تاريخهم.

كما رفع السلطان إبرا رصيده إلى 26 هدفا، ليكون أكثر من سجل ليونايتد منذ بداية الموسم الماضي، رغم انضمامه مطلع الموسم الجاري.

وأصبح جوزيه مورينيو أول مدرب في تاريخ اليونايتد، يفوز ببطولة في أول موسم له مع الفريق.

وجاءت البداية هجومية مبكرة من جانب مان يونايتد، بتسديدة من بوغبا تصدى لها فورستر.

ويطلق ريدفورد تسديدة على مرمى الشياطين الحمر، تصطدم في الدفاع، قبل أن يحرز غابيادني هدفا لساوثمبتون يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وافتتح «المان» التهديف بتسديدة من ركلة حرة مباشرة على مسافة 25 ياردة، تسكن شباك فورستر.

وكاد ساوثمبتون أن يتعادل عبر تسديدة جيمس وورد، إلا أن دي خيا تصدى للكرة ببراعة، قبل أن يتصدى لتسديدة اخرى من تاديتش.

ومن صناعة ماركوس روخو، عزز لينغارد تقدم يونايتد بهدف ثان، قبل أن يقلص غابيادني الفارق بهدف في الزفير الأخير من عمر الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بشكل مغاير، حيث أخذ ساوثمبتون بزمام المبادرة الهجومية، وينقذ دي خيا تسديدة خطيرة من ريدموند.

ومن ارتباك دفاعي في صفوف الشياطين الحمر، تصل الكرة لغابيادني داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباغتة تسكن الشباك الحمراء.

وعلى الجانب الآخر، ومن خطأ دفاعي استغله إبراهيموفيتش، يشن هجمة حال فورستر دون إنهائها بهدف.

‏وكاد «ساوث» أن يقلب الطاولة، برأسية قوية من روميو، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم.

وأضاع لينغارد فرصة خطف الفوز، بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق معدودة، يرسل هيريرا الكرة على طبق من ذهب لرأس إبرا، الذي حولها داخل الشباك بقوة.