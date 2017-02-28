في خطوة انسانيّة بامتياز، قام المهاجم التوغولي فرانسيس كوني من فريق سلوفاكو بإنقاذ حياة حارس مرمى منافس له في فريق بوهيميانز 1905، مارتن بيركوفيتش.

وفي التفاصيل، لاحظ فرانسيس أنّ مارتن ابتلع لسانه في الدقيقة الـ 29 من المباراة في الدوري التشيكي، وجاء ذلك بعدما اصطدم هذا الأخير بزميله المدافع دانيال كرتش بقوّة.

يُشار إلى أنّ كوني قام بالإسعافات الأوليّة لمارتن وأنقذ حياته لحين وصول الطاقم الطبيّ لفريق البوهيميانز وتمّ نقله إلى المستشفى.

الجدير ذكره أنّها المرّة الرابعة التي يُسهم فيها كوني بإنقاذ حياة لاعب.