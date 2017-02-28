حافظ ريال مدريد على الصدارة بفوزه المثير والصعب على مضيفه فياريال 3-2 في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، الفوز الخامس فقط على فياريال في آخر 13 مباراة على ملعب «لاسيراميكا»، بعد ان كان على وشك ان يتلقى الهزيمة الثانية هذا الاسبوع بعد سقوطه الاربعاء على ارض فالنسيا 1-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.

وعبر فياريال عن نواياه الهجومية بتسديدة رائعة من المدافع ماريو تصدى لها الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس ببراعة (10). وحرم حارس فياريال سيرخيو اسينخو الفرنسي كريم بنزيمة من افتتاح التسجيل بعدما تألق في ابعاد رأسيته (26).

وسيطر فريق «الغواصة الصفراء» على المجريات حتى نهاية الشوط الاول وهدد مرمى نافاس اكثر من مرة عبر المكسيكي جوناتان دوس سانتوس (29) وسامو كاستييخو (31) قبل ان يتعرض اسينخو للاصابة ويترك مكانه لبديله اندريس فرنانديز (35) الذي حرم بدوره بنزيمة من هدف السبق (45+2).

ويأتي اسينخو في المقام الاول من حيث عدد الاهداف التي ولجت شباكه (15 هدفا في 23 مباراة) امام نظرائه في برشلونة وريال مدريد واشبيلية واتلتيك بلباو (20 هدفا في 23 مباراة او اكثر).

في الشوط الثاني، استغل فياريال مرة جديدة الاخطاء واندفاع الفريق الملكي، سجل مانو تريغيروس هدف فياريال الأول (50)، وكذلك كسر الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو مصيدة التسلل اثر تمريرة من برونو سوريانو وهرب من القائد سيرخيو راموس ووضع الكرة بسهولة من فوق نافاس هدفا ثانيا (56).

وعاند الحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو وارتدت كرته «الطائرة» من القائم الايسر (61)، لكن بايل الذي بدأ مسيرته مع ريال مدريد على هذا الملعب بالذات، عوض بمتابعة رأسية لكرة عرضية من دانيال كارفاخال (64).

وانقذ الحكم خيسوس خيل ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء ضد برونو سوريانو بعد ان ارتطمت بيده كرة اطلقها كارفاخال ونفذها رونالدو على يمين الحارس مدركا التعادل (74) ومسجلا هدفه السادس عشر هذا الموسم في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وسيطر ريال مدريد بشكل شبه مطلق في ربع الساعة الاخير واستطاع تحقيق الفوز واستعادة الصدارة بعدما هرب البرازيلي مارسيلو في الجهة اليسرى وارسل كرة عرضية ارتقى لها الفارو موراتا بديل بنزيمة وتابعها برأسه على يسار الحارس (84).

وفاز اتلتيك بلباو الثامن على ضيفه غرناطة قبل الاخير بثلاثة 3-1. وتعادل سبورتينغ خيخون مع ضيفه سلتا فيغو بهدف 1-1.