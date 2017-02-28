واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام القياسية مع ريال مدريد في الدوري الإسباني حيث تفوق على اللاعب السابق لريال مدريد وأتلتيكو مدريد المكسيكي هوغو سانشيز.

وسجل الدون هدف التعادل لريال مدريد أمام فياريال من ركلة جزاء، ووفقا لحساب «ميستر شيب» الإسباني الشهير فقد أصبح كريستيانو أكثر لاعب يسجل من ضربات جزاء في تاريخ الليغا برصيد 57 ضربة جزاء، متفوقا على المكسيكي سانشيز برصيد 56 ضربة جزاء.

ويعتبر الهولندي رونالدو كومان لاعب برشلونة السابق ومدرب إيفرتون الحالي، ثالث أكثر لاعب يسجل من ضربات جزاء في تاريخ الليغا برصيد 46 ضربة جزاء، بينما يحل ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الرابع برصيد 43 بالشراكة مع بينيف لاعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد.