عادل فريق ريال مدريد الرقم التاريخي لغريمه التقليدي برشلونة، بعدما سجل غاريث بيل هدف الملكي الأول في مرمى فياريال، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وحسبما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية فإن برشلونة يملك رقما تاريخيا عمره 73 عاما، حيث استطاع الفريق الكاتالوني التسجيل في 44 مباراة متتالية في الفترة بين 1942 و1944.

وبهدف غاريث بيل في مرمى «الغواصات» عادل المرينغي هذا الرقم التاريخي للبارسا، ووصل إلى التسجيل في 44 مباراة متتالية.

وفي 43 مباراة سابقة استطاع فيها الريال التسجيل على التوالي حصد الفريق الملكي الفوز في 31 مباراة و9 تعادلات و3 هزائم.