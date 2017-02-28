عاد جيرارد بيكيه، نجم دفاع برشلونة الأسباني إلى إثارة الجدل من جديد، بعدما وجه أمس الأحد رسالة شديدة اللهجة لحكام مسابقة الدوري الأسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن استيائه من سياسة التمييز، التي يمارسها هؤلاء الحكام في تعاملهم مع ريال مدريد وبرشلونة.

وقال المدافع الكاتالوني: «لقد خسرنا ثماني نقاط أمام نفس الفرق، المقصوصات من صحافة ريال مدريد درء للشك».

ونشر بيكيه أربع صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليعقد مقارنة بين مباريات برشلونة وريال مدريد أمام ملقة وفياريال.

وفي الصورة الأولى يظهر كيف ألغى الحكم هدفا صحيحا لصالح برشلونة أمام ملقة، في حين فاز ريال مدريد أمام نفس الفريق بهدف من تسلل واضح.

وفي الصورتين الاخريين، ظهر فريقا ريال مدريد وفياريال في المباراة، التي جمعت بينهما اول من امس، بالإضافة إلى زيارة برشلونة لملعب فياريال في مباراة سابقة.

ونشر بيكيه عنوانين لصحيفة «ماركا» الاسبانية ليظهر كيف أبرزت هذه الصحيفة وجود ضربة جزاء صحيحة غير محتسبة لبرشلونة في مباراته أمام فياريال، عندما ارتطمت كرة ميسي في يد برونو، لاعب فياريال، في الوقت، الذي أكد فيه اندوخار أوليفر، الحكم السابق عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لريال مدريد في مباراة أمس الاول أمام نفس الفريق.

يذكر أن ريال مدريد نجح في قلب تأخره بهدفين على مضيفه فياريال في المباراة إلى فوز بنتيجة 3-2.