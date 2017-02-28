ليون رفع رصيده إلى 20 هدفاً في مبارياته الأربع الأخيرة باكتساحه ضيفه متز 5-0

حسم باريس سان جرمان حامل اللقب مواجهة «لو كلاسيك» بفوزه الساحق على مضيفه وغريمه مرسيليا 5-1 الاحد على «استاد فيلودروم» في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذا اكبر فوز لسان جرمان على غريمه في معقل الاخير في تاريخ مواجهتهما التي بدأت في 12 ديسمبر 1971 (4-2 لمرسيليا في فيلودروم) وصولا الى مباراة الاحد الماضي التي كانت الـ 91 بينهما في جميع المسابقات، معادلا في الوقت ذاته اكبر فوز له على منافسه الذي خسر على ارض النادي الباريسي 1-5 ايضا في الدوري في 8 يناير 1978.

واكد سان جرمان تفوقه في الاعوام الاخيرة على غريمه التاريخي وقلص مجددا الفارق الذي يفصله عن موناكو المتصدر الى 3 نقاط، مستعيدا بذلك نغمة الانتصارات بعد التعثر الذي اختبره في المرحلة السابقة امام تولوز (0-0).

ورفع فريق المدرب اوناي ايمري رصيده الى 59 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد مرسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه هزيمته العاشرة هذا الموسم.

وخاض سان جرمان مباراته مع مضيفه المتوسطي، الذي مني بهزيمته الخامسة في المراحل الثماني الاخيرة، دون جمهوره بقرار من السلطات «بسبب وجود خطر كبير» يهدد النظام العام.

ورغم غياب جماهير سان جرمان، سجل ملعب فيلودروم رقما قياسيا من حيث عدد المتفرجين الذي وصل الى 65252 متفرجا، بينما كان الرقم السابق 65148 عام 2015 في المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة ايضا 3-2.

واكد سان جرمان تفوقه على مرسيليا الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه في مبارياتهما الـ 14 الاخيرة في جميع المسابقات وتحديدا منذ فوزه عليه في الدوري 3-0 في 27 نوفمبر 2011.

وحسم سان جرمان اللقاء تقريبا في ربع الساعة الاول بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 6 عبر البرازيلي ماركينيوس.

ولم ينتظر فريق العاصمة طويلا لاضافة الهدف الثاني وهذه المرة عن طريق الاوروغوياني ادينسون كافاني (16)، مسجلا هدفه السادس والعشرين في الدوري والخامس والثلاثين في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهذه المرة الاولى التي يسجل فيها سان جرمان هدفين في مرمى مرسيليا بهذا التوقيت المبكر منذ ابريل 1982 عندما تغلب عليه 3-1 (1-0 ذهابا) في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس (تقدم 2-0 بعد 15 دقيقة عبر اليوغوسلافي ايفيتسا سورياك وميشال نغوم).

وفي بداية الشوط الثاني، وجه سان جرمان الضربة القاضية لغريمه بتسجيله الهدف الثالث البرازيلي لوكاس مورا (50)، مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وواصل فريق العاصمة مهرجانه بهدف رابع سجله البديل الالماني جوليان دراكسلر في الدقيقة 61، قبل ان يتمكن فاني من حفظ ماء الوجه لفريقه بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، لكن سرعان ما اعاد بليز ماتويدي الفارق الى اربعة اهداف (72).

وعلى «بارك اولمبيك ليونيه»، استمر المهرجان التهديفي لليون بعدما رفع رصيده الى 20 هدفا في مبارياته الاربع الاخيرة، باكتساحه ضيفه متز 5-0.

ورفع ليون رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع لكنه يتخلف بفارق 13 نقطة عن المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.