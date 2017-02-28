حسم روما مواجهة القمة أمام مضيفه انتر ميلان بالفوز عليه 3-1 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وسجل البلجيكي راديا ناينغولان الهدف الاول للفريق الزائر بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت منها الكرة في اعلى الزاوية اليسرى (12).



وفي الشوط الثاني، عزز روما تقدمه بالهدف الثاني عن طريق اللاعب البلجيكي نفسه الذي استثمر هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي برونو بيريس (56).



وقلص الارجنتيني ماورو ايكاردي الفارق مستفيدا من تمريرة الكرواتي ايفان بيريسيتش (81)، رافعا رصيده الشخصي الى 16 هدفا في البطولة.

وتسبب التشيلي غاري ميديل بركلة اجزاء لعرقلته البوسني ادين دزيكو نفذها الارجنتيني دييغو بيروتي بنجاح هدفا ثالثا لفريق العاصمة (84).

وعزز روما موقعه في المركز الثاني برصيد 59 نقطة مقلصا الفارق الى سبع نقاط مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الخمسة السابقة الذي تغلب على ضيفه امبولي 2-0.

بينما تجمد رصيد انتر ميلان عند 48 نقطة بالمركز السادس.

ألمانيا

فشل هوفنهايم في ان يصبح مجددا على المسافة ذاتها من بوروسيا دورتموند الثالث بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه شالكه 1-1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الالماني.

وكان هوفنهايم، الساعي على اقله الى المحافظة على المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل (الدور الفاصل)، في طريقه لتلقي هزيمته الثانية في المراحل الثلاث الاخيرة بعدما تخلف منذ الدقيقة 6 بهدف سجله النمسوي اليساندرو شوبف وحتى الدقيقة 79 عندما انقذه سيباستيان رودي بتسجيله هدف التعادل. ورفع هوفنهايم رصيده الى 38 نقطة في المركز الرابع. اما شالكه فرفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.