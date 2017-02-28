أحرز الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا لقب بطل دورة مرسيليا في كرة المضرب البالغة جوائزها نحو 692 ألف يورو، بفوزه في النهائي على مواطنه لوكاس بويي 6-4 و6-4، ليفوز بلقبه الثاني بعد دورة روتردام الاسبوع الماضي.

وسيتمكن تسونغا الذي كان المصنف 11 عالميا مطلع الاسبوع، من التقدم الى المركز السابع في تصنيف اللاعبين المحترفين، والعودة الى نادي العشرة الاوائل الذي خرج منه في اغسطس. بعد ان قدم أداء جيدا منذ مطلع هذه السنة.

وقال تسونغا بعد الفوز «قدمت كرة مضرب ممتازة طوال الاسبوع، كما الاسبوع الماضي» الذي انهاه بالفوز على البلجيكي دافيد غوفان في نهائي دورة روتردام التي تقام داخل قاعة (6-4، 6-3، و6-1).

وتفوق تسونغا (31 عاما) على بويي بشكل واضح في المباراة، لاسيما باحرازه 40 نقطة على ارساله من اصل 46 ممكنة.

وقال «لم اكن في خطر كبير (في النهائي). أبليت بشكل حسن على الارسال في كل مرة كانت النقطة على المحك. كان الامر صعبا عليه (بويي) لانه لم يحظ بفرص كثيرة».

من جهته، قال بويي «من المؤسف انني خسرت ارسالي الافتتاحي. عندما يتقدم جو، يصبح من الصعب وقف اندفاعته»، من دون ان يخفي رضاه عن مستواه لاسيما بعد اصابته بقدمه مطلع الموسم.

وهو اللقب الرابع عشر لتسونغا وبه عادل رصيد مواطنه ريشار غاسكيه في ألقاب اللاعبين الفرنسيين، الا انه لايزال يحتاج الى تسعة ألقاب لمعادلة افضل رقم فرنسي (يانيك نواه مع 23).

وهي المرة الاولى منذ بول-هنري ماتيو عام 2002، يحرز لاعب تنس فرنسي لقبي دورتين في اسبوعين تواليا.

وكان تسونغا جرد الاسترالي نيك كيريوس الثالث من لقبه الفرنسي بفوزه عليه بصعوبة 7-6 (7-5) و2-6 و6-4 في نصف النهائي، بينما تغلب بويي على مواطنه غاسكيه السادس 7-5 و6-3. وكان النهائي المواجهة الثانية بين تسونغا وبويي بعد ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز على الملاعب الترابية العام الماضي، والذي فاز فيه تسونغا بالنتيجة نفسها (6-4 و6-4).