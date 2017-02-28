يسعى يوفنتوس حامل اللقب في النسختين الاخيرتين الى قطع شوط كبير نحو بلوغ المباراة النهائية الثالثة على التوالي عندما يستضيف نابولي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ايطاليا في كرة القدم.

على ملعب «يوفنتوس ارينا» في تورينو، سيحاول فريق «السيدة العجوز» الذي توج باللقب على حساب لاتسيو وميلان في الموسمين الاخيرين، تأكيد سيطرته على المسابقة وتفوقه الكبير هذا الموسم.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة نحو لقبه السادس تواليا في الدوري حيث يتصدر بفارق 7 نقاط امام روما، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 في ذهاب ثمن النهائي.

وفاز النادي في مبارياته التسع الاخيرة في مختلف المسابقات.

وغالبا ما ترتدي المواجهة بين يوفنتوس ونابولي نكهة مميزة خصوصا بعد تطور مستوى الاخير في الاعوام الاخيرة ومنافسته بجدية على اللقب، وهما سيلتقيان للمرة الثانية هذا الموسم على هذا الملعب بعد أولى في الدوري في 29 اكتوبر حسمها يوفنتوس 2-1.

وسجل احد الهدفين مهاجم نابولي السابق الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي ستكون الانظار شاخصة نحوه مجددا بعدما أدى دورا اساسيا في تطور مستوى نابولي.

وسجل الارجنتيني 36 هدفا الموسم الماضي لصالح الفريق الجنوبي الذي قارع يوفنتوس على اللقب قبل ان يستسلم في نهاية المطاف.

وانتقل هيغواين بعدها الى يوفنتوس في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الايطالي بلغت 90 مليون يورو، ما اثار حفيظة جمهور نابولي لكن عليه الانتظار حتى مباراة المرحلة الثلاثين من الدوري في الثاني من ابريل المقبل على ملعب «ساو باولو» من اجل الثأر لنفسه من فريق «السيدة العجوز» والمهاجم الارجنتيني، علما بانهما سيلتقيان على الملعب ذاته في الخامس منه في اياب دور الاربعة لمسابقة الكأس.

وكانت حسرة جماهير نابولي كبيرة لان هيغواين جعلهم يحلمون باستعادة الامجاد الغابرة التي حققها بقيادة الارجنتيني الاسطوري دييغو مارادونا الذي قاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري 1987 و1990.

لكن هيغواين لن يكون الخطر الوحيد امام دفاع نابولي، ففريق «السيدة العجوز» يملك من الاسلحة ما يكفي لفك تكتل اي خط دفاع بينها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والارجنتيني باولو ديبالا.

في المقابل، يدخل نابولي المباراة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته المفاجئة على ارضه امام اتالانتا 0-2 في الدوري السبت، وسيحاول انتزاع فوز يرفع معنوياته قبل مباراتين مصيريتين امام مضيفه روما السبت المقبل في الدوري وضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (11) في 16 مباراة نهائية مقابل 5 القاب لنابولي في 9 مباريات نهائية.