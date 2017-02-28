قاد البرتغالي جوزيه مورينيو، فريقه مان يونايتد للفوز بخامس لقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب ساوثمبتون في مباراة مثيرة انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة (3-2).

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات أن هذا اللقب هو الرابع لجوزيه مورينيو كمدرب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، معادلا بذلك أرقام المدربين السابق بريان كولف والسير أليكس فيرغسون.

كما قال حساب «مسيتر شيب» الشهير بعالم الإحصائيات أن «سبيشال ون» أصبح خامس أكثر مدرب يفوز بألقاب في التاريخ، بعد كل من أليكس فيرغسون ولوتشيسكو ولوبانوفسكي وسيتين، حيث حصل على لقبه رقم 23.

كما أكد أن مورينيو هو أول مدرب في تاريخ اليونايتد، ومنذ 139 سنة، يفوز ببطولة كبيرة تعتمد الأدوار الإقصائية، في أول عام له كمدرب للفريق.