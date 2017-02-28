سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدف التقدم لفريقه مان يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في مرمى اوثمبتون.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية عن إحصائية مميزة لزلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ«السلطان» حيث أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس الرابطة بعد جورج إيستهام الذي سجل في نهائي عام 1972.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية ان هذا الهدف هو الخامس في آخر 5 نهائيات كؤوس لعبها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 4 منها كانت مع فريقه السابق باريس سان جرمان.

ووصل زلاتان إلى الهدف رقم 25 له في هذا الموسم في 38 مباراة خاضها مع «الشياطين الحمر» هذا الموسم.