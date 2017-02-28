واصل النجم هاري كين تألقه مع نادي توتنهام هوتسبير بعدما أحرز «هاتريك» خلال رباعية فريقه في الشوط الأول من المباراة أمام ستوك سيتي.

وسجل المهاجم ثلاثيته في شباك ستوك من 3 تسديدات فقط على المرمى جميعها توجها بأهداف.

ودخل كين بهذا إلى تاريخ توتنهام من أوسع الأبواب حيث بات اللاعب الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ السبيرز سواء في إطار الدوري أو في كل المسابقات.

ويمتلك كين في رصيده 4 هاتريك مع النادي متفوقا على كل من روبي كين وجيرمان ديفوي حيث يمتلك كلا منهما 3 هاتريك في الدوري.

بينما إجمالا، يمتلك كين 6 هاتريك مع النادي وهو أيضا الأكثر في تاريخه.