لم يكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ هو الوحيد الذي احتفل برقم خاص به أمام هامبورغ في الجولة 22 من الدوري الألماني، بالوصول إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته كمدرب، والتي بدأت منذ عام 1995.

ووصل مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ومنتخب ألمانيا إلى المباراة رقم 100 في البوندسليغا بدون أن يتلقى أهدافا، متجاوزا العملاقين أوليفر كان وسيب ماير الحارسين التاريخيين للنادي البافاري.

يذكر أنه عقب المباراة تم تكريم مانويل نوير بجائزة الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ليعد هذا هو التكريم الرابع لنوير بعد 2013 و2014 و2015.