أطلقت «نيسان» مبادرة جديدة تصحب خلالها كأس الأبطال للكريكيت في جولة عالمية تتيح لعشاق الكريكيت حول العالم اختبار حماس وتشويق منافسات البطولة قبل 100 يوم من انطلاقها في إنجلترا وويلز مطلع الصيف المقبل.

وتشهد هذه البطولة تنافس أفضل ثمانية فرق في العالم ضمن سلسلة من مباريات اليوم الواحد خلال الفترة بين 1 و18 يونيو.

وبوصفها شريكا عالميا والسيارة الرسمية للبطولات التي يقيمها «مجلس الكريكيت الدولي»، ستأخذ «نيسان» كأس البطولة في جولة على العديد من المدن الكبرى حول العالم على متن السيارات الرسمية للبطولة، فضلا عن تنظيم العديد من الرحلات الفريدة التي تثير دهشة عشاق الكريكيت.

وتعاونت «نيسان» مع المجلس لتنظيم سلسلة من الفعاليات التي تتيح لمتابعي اللعبة مشاهدة الكأس عن قرب ومشاركة حماسهم تجاه البطولة.

وتم إطلاق جولة الكأس بالتعاون مع «نيسان» في «أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي» ضمن «مدينة دبي الرياضية» بحضور مجموعة من فرق المدارس المحلية، وعشاق الكريكيت، ومدربي الأكاديمية، وعاملين في «مجلس الكريكيت الدولي»، وموظفين لدى شركة «نيسان»، بالإضافة إلى شهيد أفريدي، الكابتن السابق للمنتخب الباكستاني للكريكيت.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس الكريكيت الدولي»: «تشكل جولة الكأس العالمية بالتعاون مع «نيسان» بداية لصيف حافل بمباريات الكريكيت الحماسية في المملكة المتحدة، والتي يليها اثنان من الأحداث الرياضية الكبرى من بينها «بطولة السيدات للكريكيت»».

وأضاف ريتشاردسون: «نشكر «نيسان» على اصطحاب الكأس في هذه الجولة العالمية، وسعيها إلى توفير تجربة استثنائية لجمهور الكريكيت من مختلف الدول المشاركة في هذه البطولة التي نثق بأنها ستكون نابضة بالتنافسية والحيوية كسابقاتها، حيث ستجمع نخبة لاعبي مباريات الـ «50 أوفر» للتنافس ضمن حدث حماسي قصير تشكل فيه كل مباراة علامة فارقة».

من جهته، قال رويل دي فرييس، نائب رئيس «نيسان» العالمية والرئيس العالمي لقسم التسويق: «نهدف من خلال التعاون مع «مجلس الكريكيت الدولي» إلى إتاحة الفرصة أمام عشاق الكريكيت ليعيشوا تجربة حماسية تنبض بروح هذه الرياضة.

ونتطلع من خلال اصطحاب الكأس في هذه الجولة إلى بناء مزيد من الزخم والترقب حيال بطولة «كأس الأبطال للكريكيت» التي ستقام في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو المقبل».

بدوره قال شهيد أفريدي، الكابتن السابق للمنتخب الباكستاني للكريكيت: «أود أن أتقدم بالشكر إلى «مجلس الكريكيت الدولي» والجهات الراعية لدعمهم رياضة الكريكيت، لاسيما أنهم سيتيحون لعشاقها حيثما كانوا فرصة التواصل مع البطولة من خلال اصطحاب «كأس الأبطال للكريكيت» في جولة عالمية، وكلنا أمل أن يساهم ذلك في بناء جيل جديد من عشاق هذه الرياضة».

وبالتعاون مع «نيسان»، ستزور كأس البطولة خلال المائة يوم المقبلة جميع الدول المشاركة في البطولة ابتداء من الهند وبنغلادش وسريلانكا في الشهر الجاري، وانتهاء بجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وأستراليا في أبريل.

وستتكلل جولة الكأس عبر سلسلة فعاليات تقام في المدن المضيفة في إنجلترا وويلز خلال شهر مايو قبيل المباراة الافتتاحية بين إنجلترا وبنغلادش ضمن ملعب «الأوفال» في الأول من يونيو.