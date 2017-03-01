خرج فيليب كوتينيو نجم ليفربول بمكسب معنوي في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1-3 امام ليستر سيتي.

وسجل كوتينيو هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 68، ليكسر صيامه عن التهديف على مدار 12 مباراة متتالية بكل البطولات، كما يعد هذا الهدف هو الأول له خارج ملعب الآنفيلد منذ أغسطس الماضي.

ورفــــع الــلاعـب البرازيلي أيضا رصيده إلى 6 أهداف في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، صنع خلالها أيضا 5 أهداف أخرى.

كما خاض أيضا هذا الموسم، 3 مباريات في كأس الرابطة سجل فيها هدفا، وصنع آخر، إضافة إلى مباراتين في كأس، صنع خلالها هدفا، ليبلغ إجمالي مسيرته في 24 مباراة بكل البطولات، 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.