تعرض ليفربول للهزيمة امام ليستر سيتي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، واستقبل النادي الاحمر 181 هدفا في آخر أربع مواسم في البريمييرليغ كما انه فقط 8 أندية استقبلت أهدافا أكثر في نفس الفترة.

بدوره تحدث جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق حول هزيمة الفريق من ليستر وقال: هناك خوف لدي أن الفريق قد يفشل في الوصول لدوري الأبطال.

واضاف: «أعتقد أن كلوب يثق ويؤمن ببعض اللاعبين أكثر من اللازم، عليه أن يجري بعض التغييرات في الصيف ومباراة ليستر تؤكد كلامي»، واكمل: الليفر استقبل 50 هدفا في هذا الموسم وفي طريقهم لاستقبال 50 هدفا مرة أخرى وكلوب لم يصلح أو يصحح ذلك.