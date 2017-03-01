رفض الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال عرضا مغريا من الدوري الصيني، يمنحه لقب أغلى مدرب في العالم.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن فينغر رفض عرضا براتب سنوي بلغت قيمته 30 مليون جنيه إسترليني وهو الأغلى بين المدربين.

ويتقاضى فينغر سنويا من المدفعجية 8 ملايين جنيه إسترليني، وينتهي تعاقده رسميا مع الفريق هذا الصيف، وسط العديد من التكهنات حول رحيله بسبب سوء النتائج.

وانهالت الانتقادات اللاذعة على ارسين بعد الخسارة المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (1-5)، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 50 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر تشلسي.

ويأمل فينغر في تجديد تعاقده مع النادي اللندني والبقاء لعامين جديدين، رغم التقارير التي تشير إلى بحث إدارة النادي عن بدلاء له.