أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى ان هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يعد أحد أفضل الخيارات أمام ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر كين واحدا من أبرز المهاجمين الإنجليز خلال السنوات الماضية، ويسير بخطى ثابتة لكسر عدة أرقام قياسية، علما أنه تألق في آخر مباراة لعبها مع فريقه، وسجل 3 أهداف «هاتريك» في مرمى ستوك سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز برباعية نظيفة.

ونجح كين في تسجيل 28 هدفا الموسم الماضي في كل البطولات، وصنع هدفين خلال 50 مباراة، وهذا الموسم نجح في تسجيل 17 هدفا في البريمييرليغ ويتصدر قائمة الهدافين حتى الآن.

وأبدى الريال رغبته في التعاقد مع كين، الذي لفت الأنظار نحوه، حيث يواجه كريم بنزيمة مهاجم الملكي انتقادات شديدة بسبب إضاعته فرصا تهديفية سهلة أمام المرمى.