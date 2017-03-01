أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق إيفرتون أنه سيرحب بقدوم واين روني مهاجم مان يونايتد للعب في صفوف الفريق الأزرق مجددا.

وكان روني ترك «التوفيز» في عام 2004 لينضم إلى صفوف فريق مان يونايتد وقتها.

ونقلت شبكة سكاي سبورت تصريحات كومان الذي قال: أؤمن بأن روني لايزال قادرا على اللعب وتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف: أعتقد أن قرار روني بالبقاء في صفوف اليونايتد وفي الدوري الإنجليزي كان قرارا حكيما منه، خاصة أنه يريد اللعب وتقديم مستوى قوي له.

وتابع كومان: لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل لكن إذا جاء الى إيفرتون فسيجعل الفريق قويا، غير أنني لا أعلم رغبته ولا أعلم ماهو موقف «المان» فهل سيتركه يرحل أم لا.