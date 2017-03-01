خلت التشكيلة المثالية لبطولة كأس المحترفين الإنجليزية من اسم مهاجم مان يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش الذي أحرز هدفين في المباراة النهائية، أمام ساوثامبتون ليقود فريقه لإحراز اللقب.

وقالت صحيفة «ميرور» إنه تم الانتهاء من اختيار التشكيلة، قبل 3 ساعات من المباراة النهائية، ما وضع الرابطة في إحراج كبير أمام جماهير «المان» التي تغنت بنجومية «السلطان» بعد انتهاء المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر المثير للسخرية هو أن مركز إبرا في الهجوم ذهب لمصلحة مهاجم ليفربول الغائب تماما عن مستواه دانييل ستوريدج لإحرازه 4 أهداف في 4 مباريات بالبطولة.

وتواجد معه في خط الهجوم لاعب بريستول سيتي المعار من تشلسي تامي إبراهام الذي أحرز 3 أهداف في 3 مباريات وقبل المباراة النهائية كان إبراهيموفيتش سجل هدفين في 4 مباريات.

واحتوت التشكيلة على لاعب واحد من صفوف البطل هو الإسباني أندير هيريرا، الذي لعب 540 دقيقة في البطولة، فيما اختير مدرب ساوثهامبتون كلود بويل، كمدرب للتشكيلة المثالية.