فقد السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثانيا لقبه بطلا لدورة دبي الدولية للتنس، بسقوطه عند الحاجز الاول اثر خسارته امام البوسني دامير دجمهور 6-7 (4-7) و3-6 امس.

وكان فافرينكا توج بلقب العام الماضي على حساب القبرصي ماركوس بغداديس.

وعانى السويسري من اصابة مطلع الشهر الجاري ابعدته عن دورة روتردام الهولندية الاسبوع قبل الماضي.

ويلتقي دجمهور في الدور الثاني الاسباني مارسيل غرانويرس الذي حجز بطاقته الاثنين بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2.

وبلغ الدور الثاني ايضا الروسي يفغيني دونسكوي المتأهل من التصفيات بفوزه على مواطنه ميخائيل يوجني 6-4 و6-4.

ويواجه دونسكوي في الدور الثاني السويسري الاخر روجيه فيدرر المصنف ثالثا الذي بدأ سعيه لاحراز لقب ثامن في دورة دبي بفوزه بسهولة على الفرنسي بونوا بير 6-1 و6-3.

تبلغ جوائز دورة دبي 2.6 مليون دولار، ويحصل الفائز باللقب على 523 الف دولار و500 نقطة، مقابل 266 الفا و300 نقطة للوصيف.