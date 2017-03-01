طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من نظيره الدولي «تفسير» تأخره في إتمام إجراءات النزاهة للمرشحين عن المقاعد الآسيوية الى انتخابات مجلس الفيفا المقررة في مايو المقبل، بحسب بيان امس.

وأعلن الاتحاد القاري ان مكتبه التنفيذي عقد اجتماعا الاحد الماضي برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم، تخلله بحث «التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المقرر في مملكة البحرين يوم 8 مايو المقبل والذي سيشهد انتخاب اربعة اعضاء (من ضمنهم سيدة) لتمثيل قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي».

وطلب المكتب من الادارة التنفيذية للاتحاد الآسيوي «الدفع باتجاه استكمال إجراءات تدقيق النزاهة للمرشحين (...) الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصا أن الاتحاد الآسيوي قام بإرسال أسماء المرشحين بتاريخ 3 فبراير 2017 من أجل الشروع بإجراءات تدقيق النزاهة من قبل الاتحاد الدولي».

وأضاف ان الفيفا «لم يستكمل تدقيق النزاهة حيث كان من المفترض أن تستكمل تلك الإجراءات في غضون 21 يوما، وتم التشديد على ضرورة الحصول على تفسير لهذا الأمر من قبل الاتحاد الدولي».