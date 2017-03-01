قال اندريس انييستا قائد برشلونة إن على فريقه أن يثق بقدرته على صناعة التاريخ كأول فريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يعوض خسارته ذهابا 4-0 في أدوار خروج المهزوم، ويتقدم للدور التالي عندما يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في الثامن من الشهر المقبل في كامب نو.

وقال انييستا: «بالنظر لصعوبة المهمة.. يجب أن نؤمن ونعتقد بأن لدينا موارد لنتسبب لهم في متاعب».

وأضاف: «الخسارة 4-0 نتيجة كبيرة لكن ربما نحظى بفرصة للعودة في النتيجة».

وبعد الخسارة في باريس في 14 فبراير الماضي حقق برشلونة فوزين في الدوري على ملعبه أمام ليغانيس وخارج قواعده على أتلتيكو مدريد وبنفس النتيجة وهي 2-1.

وقال انييستا: «الفوز في كالديرون بعد الأسبوع الصعب الذي مررنا به أمر يدعو للاحتفال».