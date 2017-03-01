يلتقي قطبا العاصمة لاتسيو وروما في دربي ناري اليوم على الملعب الأولمبي في روما بذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا في كرة القدم.

على الملعب الأولمبي في روما سيحاول لاتسيو فك عقدة جاره الذي لم يفز عليه في المباريات السبع الأخيرة بينهما، وخسر امامه 5 مرات بينها المباريات الأربع الاخيرة.

ويعود الفوز الاخير للاتسيو على روما الى نهائي المسابقة في 26 مايو 2013 عندما ظفر باللقب السادس والاخير له فيها

. وتكتسي المسابقة أهمية كبيرة بالنسبة إلى لاتسيو لأنها قد تكون طريقه الوحيد نحو المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية التي يواجهها على المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذا المراكز المؤهلة إلى يوروبا ليغ من اتالانتا وقطبي ميلانو (ميلان وانتر).

في المقابل، يطمح روما للقبه العاشر في الكأس والأول منذ 2008.

تعادل فيورنتينا مع ضيفه تورينو 2-2 في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبقي فيورنتينا ثامنا برصيد 41 نقطة مقابل 36 لتورينو التاسع.

كأس ألمانيا

تبرز مواجهة بايرن ميونيخ حامل اللقب وضيفه شالكه اليوم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا

. والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم في الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة على ملعب «فيلتينز ارينا» في 9 سبتمبر الماضي، وتعادلا 1-1 في الرابع من فبراير الماضي.

لكن الفريق البافاري يشكل عقدة لنادي شالكه فهو لم يخسر مامه منذ الثاني من مارس 2011 عندما سقط أمامه على ملعب «اليانز ارينا» بالذات في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بهدف للاسباني راوول غونزاليز في طريقه الى اللقب الخامس الاخير له في المسابقة.

وبعدما عانى الفريق البافاري في تحقيق الانتصارات منذ مطلع العام الحالي، ضربت ماكينته الهجومية أمام ارسنال الانجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم سحقت هامبورغ، بيد أن شالكه لن يكون لقمة سائغة خصوصا في ظل سعيه إلى مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل شالكه المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف العدد تقريبا من النقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (53 نقطة).

ويمني شالكه النفس بتكرار أدائه أمام الفريق البافاري مطلع الشهر الجاري لتجريده من اللقب وفك عقدة 14 مباراة دون أي فوز (11 خسارة و3 تعادلات).

ويلتقي ايضا هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة سيحاول فيها الأخير استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه لمواصلة مشواره في المسابقة.

كأس فرنسا

يخوض مرسيليا اختبارا صعبا أمام موناكو متصدر الدوري في قمة نارية بثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وذلك لتضميد جراحه أو الانتكاس مجددا بعد خسارته المذلة أمام غريمه باريس سان جرمان 1-5 الأحد الماضي في الدوري.

ويعول مرسيليا على مشواره الجيد في المسابقة بعدما أطاح بمليار من الدور الـ32، ومعاناة موناكو الذي تخطى فريق شامبلي من الدرجة الثانية 5-4 بعد التمديد.

ويبدو باريس سان جرمان، حامل اللقب في العامين الاخيرين وثاني الدوري بفارق ثلاث نقاط عن موناكو، مرشحا فوق العادة لمواصلة مشواره في المسابقة عندما يحل ضيفا على نيور من الدرجة الثانية.

كما يلعب ايضا كوفيي (وطنية) مع غانغان، وافرانش (وطنية) مع ستراسبورغ (ثانية).