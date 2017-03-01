يسعى ريال مدريد الى مواصلة صحوته والحفاظ على الصدارة عندما يستضيف لاس بالماس، بينما يطمح برشلونة الى الاستمرار في المطاردة خلال استضافته سبورتينغ خيخون اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وعاد النادي الملكي الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام مضيفه فالنسيا 1-2 الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة، وذلك عندما قلب تخلفه 0-2 إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال الأحد الماضي.

واستعاد النادي الملكي الصدارة التي كان برشلونة قد انتزعها منه مؤقتا لساعتين بفوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه اتلتيكو مدريد 2-1، ليبقى الفارق بين الناديين الملكي والكاتالوني نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للأول ضد سلتا فيغو.

ومرة أخرى يملك برشلونة فرصة ثمينة للضغط على ريال مدريد وانتزاع الصدارة منه كونه يلعب قبله بساعتين أمام سبورتينغ خيخون الذي يصارع من أجل البقاء حيث يحتل المركز الثامن عشر. ويبدو النادي الكاتالوني مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث والبقاء قريبا من غريمه، وذلك للفوارق الكبيرة بينه وبين خصمه الذي حقق الفوز 4 مرات فقط حتى الآن.

ويطمح لاعبو المدرب لويس انريكي إلى مواصلة الانتصارات والبقاء على مقربة من ريال مدريد في انتظار أي تعثر لاقتناص الريادة وإنعاش الآمال في الحفاظ على اللقب، كما أن مباراة الأربعاء ستكون فرصة بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء قبل مواجهتين ساخنتين على أرضهم ضد سلتا فيغو السبت المقبل في الدوري، وباريس سان جرمان الفرنسي الاربعاء المقبل في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ريال لتعميق جراح بالماس

من جهته، لم يكن فوز ريال مدريد على فياريال سهلا، وقد استفاد من تراجع مستوى اصحاب الارض عقب اصابة مهاجمهم ادريان لوبيز الذي كان افضل لاعب في المباراة وخلق متاعب عدة للدفاع الملكي.

ويعود النادي الملكي الى ملعبه بعد مباراتين خارج القواعد، ويعول على جماهيره لتعميق جراح لاس بالماس الذي مني بأربع هزائم متتالية، قبل ان يحل ضيفا على ايبار السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ويلعب ريال مدريد، الذي ينافس على جبهتين (الدوري ودوري ابطال أوروبا)، تحت ضغط شديد منذ خسارته أمام فالنسيا وبالتالي فهو يدرك أهمية الفوز في سعيه إلى الحفاظ على الصدارة وإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012.

وبانتظار تحديد موعد لمباراته أمام مضيفه سلتا فيغو حيث إن الفوز فيها سيبعده 4 نقاط في الصدارة، سيكون ريال مدريد مطالبا بالفوز في جميع مبارياته اقلها قبل مواجهة النادي الكاتالوني في الكلاسيكو في 23 ابريل المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.