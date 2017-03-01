أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أمس ان الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي جيروم فالك، لجأ اليها لاستئناف قرار إيقافه 10 أعوام من قبل الهيئة الكروية العالمية.



وقالت المحكمة: «تقدم فالك باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قرار فيفا إيقافه لمدة 10 أعوام، ويتمنى رفع هذه العقوبة نهائيا».



وكانت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد أصدرت في 16 فبراير 2016 قرارا بإيقاف فالك (56 عاما)، مدير التسويق في فيفا قبل تسلمه منصب الأمين العام، لمدة 12 عاما عن ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم، ثم قلصت العقوبة الى 10 اعوام.



واستبعد فالك، المساعد السابق للرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ايضا (8 اعوام قلصت الى 6 اعوام بعد الاستئناف)، من منصبه في الاتحاد الدولي في 17 سبتمبر 2015 بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 في السوق السوداء، قبل ان تتم إقالته في 14 يناير 2016.



وفي اطار الفضائح والعقوبات ايضا، فقد اعلن «فيفا» ان الغرفة القضائية للجنة الأخلاق المستقلة التابعة له أوقفت لمدة عامين، العضو السابق في لجنته التنفيذية النيجيري اموس ادامو الذي سبق إيقافه بسبب اتهامات بالفساد والرشوة.



وأوضح الاتحاد انه بعد التحقيق الذي فتح في ديسمبر الماضي وعلى ضوء التحقيقات التي أجريت منذ مارس 2015 من قبل الغرفة القضائية، تم ايقاف النيجيري لمدة سنتين عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب «انتهاك قانون الأخلاق» الخاص بفيفا.



ويبدأ مفعول العقوبة في 28 فبراير (امس)، اي تاريخ إبلاغه بالقرار.