اعترف السير إليكس فيرغسون المدرب الأسطورى لمان يونايتد لعدد من المقربين منه بأنه كان مخطئا بالفعل في حكمه المبدئي على جوزيه مورينيو المدير الفنى الحالى للشياطين الحمر وقال انه يعتقد ان المان يونايتد وجد اخيرا المدرب المناسب القادر على ان يخلفه في الاولد ترافورد.

ورغم ان فيرغسون لديه الكثير من التحفظات على الاسلوب التصادمى الذي يتسم به مورينيو، الا ان صحيفة «ديلى ميل» الانجليزية ذكرت انه ابلغ اشخاصا مقربين منه بأنه يرى الآن انه كان من الافضل ان يخلفه المدير الفنى البرتغالى مباشرة في تدريب المان يونايتد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من السير «فيرغي» انه قال انه يرى ان الفريق عثر اخيرا على المدرب الذي ظل ينشده منذ قرابة اربعة اعوام.

ومن المعروف انه كان قد تم استبعاد مورينيو من قائمة المرشحين لخلافة فيرغسون بعد اعتزاله في عام 2013 حيث وقع الاختيار على ديفيد مويس الذي امضى عشرة اشهر فقط في مسرح الاحلام قبل ان يتم الاستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج ثم تلاه الهولندى لويس فان غال والذى أخفق بدوره في تحقيق طموحات جماهير النادى العريق.