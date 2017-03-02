عبر مدرب مان سيتي الإسباني بيب غوارديولا عن سعادته الكبيرة بالالتقاء لأول مرة بالشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الوزراء الإماراتي ومالك النادي، خلال زيارة السيتيزينس لإمارة أبوظبي في فترة التوقف الأخيرة لخوض معسكر تدريبي قصير.

في الوقت ذاته، شدد مدرب السيتي على أن علاقته الطيبة بمالك النادي لا تعني بأي حال من الأحوال أن منصبه ومستقبله في قيادة الفريق بمأمن من مصير سلفه التشيلي مانويل بلليغريني، قائلا «كان شيئا لطيفا أن أقابل الشيخ منصور، فقد كان مهما بالنسبة لنا أن نتعرف على مالك النادي عن قرب. لقد حظيت بعلاقات طيبة مع كل رؤساء الأندية الذين تعاملت معهم تقريبا سابقا سواء في برشلونة أو بايرن ميونيخ، لكن جميعنا كمدربين وكملاك للأندية نعلم أن المدرب يكون موجودا بفضل النتائج الجيدة، وإن ساءت تلك النتائج، فسيتم استبدالنا بآخرين، فأنا شخصيا جئت بدلا من مدرب آخر (بلليغريني)».

واختتم المدرب الكتالوني «اعتدت على الحديث بشكل منتظم مع رئيس النادي خلدون المبارك، فهو دائم التردد علينا مؤخرا، لكنني التقيت باقي الأشخاص ـ ومن ضمنهم الشيخ منصور ـ لأول مرة، وأعجبني كثيرا معرفته بكل التفاصيل عن النادي، وقد كان أمرا لطيفا أن أقابله وأمضي بضعة ساعات في الحديث معه، وقد بدا سعيدا للغاية لأنه يتابع مباريات النادي دائما ويعلم أننا نبذل قصارى جهدنا ونقاتل حتى النهاية كما يريد تماما».