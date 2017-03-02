أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم ان خسائره في 2016 بلغت 32.2 مليون يورو (19.8 مليون جنيه استرليني) مع ارتفاع رقم اعماله إلى 354 مليون يورو (301 مليون جنيه).

وكان ليفربول أعلن عن أرباح بلغت 1.2 مليون يورو في 2014 مقابل خسائر مرتفعة وصلت إلى 58.3 مليون يورو في 2013.

واعتبر المدير العام للنادي الانجليزي اندي هيوز في بيان صحافي ان «هذه النتائج تظهر التطورات المالية الكبيرة التي تحققت في السنوات الست الأخيرة في اشراف مجموعة (فينواي سبورتس غروب) بفضل الاستثمارات التي وظفت في الفريق والملعب على حد سواء».

واضاف «الارتفاع في رقم الأعمال من 348.3 الى 354 مليون يورو يعطي دفعة جديدة للوضع المالي للنادي رغم ارتفاع كلفة الانتقالات وأجور اللاعبين ونفقات وكلائهم».

وحصل ليفربول على توقيع 12 لاعبا في موسم 2015 ـ 2016، ودفع مبلغ 37.5 مليون يورو لقاء الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، و34 مليون يورو للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ومنذ شرائها النادي في 2010، ورثت المجموعة الاميركية ديونا باهظة من المالكين السابقين فعمدت الى اعادة هيكلة شاملة لتفادي الافلاس.