حرم بدرو ليون ريال سوسييداد من انتزاع المركز الرابع بإدراكه التعادل لفريقه ايبار 2-2 في الوقت بدل الضائع في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل عبر خوان ميغل خيمينيز لوبيز «خوانمي» في الدقيقة 14، بيد ان فرحته لم تدم سوى 12 دقيقة حيث ادرك الارجنتيني غونزالو إسكالانتي التعادل.

وتعرض الضيوف لضربة موجعة اثر طرد مدافعهم الفرنسي فلوريان لوجون مطلع الشوط الثاني (46)، لكن الفريقين تساويا على ارضية الملعب بعد 13 دقيقة اثر طرد خوانمي لتلقيه الانذار الثاني. وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة 67 انبرى لها الدولي المكسيكي كارلوس البرتو فيلا بنجاح مانحا التقدم لفريقه.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة، تهيأت كرة مرتدة من الدفاع امام بدرو ليون داخل المنطقة ليتلاعب بمدافعين واطلقها قوية زاحفة بيسراه فشل الحارس الدولي الارجنتيني خيرونيمو رولي في التصدي لها فافلتت من يديه وعانقت الشباك في الدقيقة الثالثة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.



ورفع ريال سوسييداد رصيده الى 45 نقطة بفارق الاهداف امام اتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا اليوم في ختام المرحلة، وايبار الى 39 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة امام اتلتيك بلباو الذي يحل ضيفا على اشبيلية.



وحقق فالنسيا فوزا ثمينا على حساب ضيفه ليغانيس بهدف للمدافع الفرنسي الياكيم مانغالا في الدقيقة 29.



وصعد فالنسيا الى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة مقابل 21 نقطة لليغانيس السادس عشر.



وانتزع بيتيس اشبيلية فوزا غاليا من مضيفه ملقة بهدفين للفرنسي جوناس مارتن (48) والباراغوياني انطونيو سانارابيا (74) مقابل هدف لبابلو فورنالس (39).

وارتقى بيتيس اشبيلية الى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ملقة الذي تراجع الى المركز الخامس عشر.