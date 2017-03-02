وضع الدوليان الارجنتينيان باولو ديبالا وغونزالو هيغواين فريقهما يوفنتوس حامل اللقب في النسختين الاخيرتين على مشارف المباراة النهائية الثالثة على التوالي عندما سجلا اهداف فوزه على ضيفه نابولي 3-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ايطاليا في كرة القدم.



وسجل ديبالا ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين 47 و69، واضاف هيغواين الهدف الثاني في الدقيقة 64، وقلبا الطاولة على نابولي الذي كان سباقا الى التسجيل عبر الاسباني خوسيه كايخون في الدقيقة 36.

ويلتقي الفريقان ايابا في 5 ابريل المقبل على ملعب سان باولو، وسيلعبان قبلها بثلاثة ايام على الملعب ذاته ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الذي يتصدره يوفنتوس حاليا بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر روما و12 نقطة عن نابولي.



فعلى ملعب «يوفنتوس ارينا» في تورينو، اكد فريق «السيدة العجوز»، الذي توج باللقب على حساب لاتسيو وميلان في الموسمين الاخيرين، سيطرته على المسابقة وتفوقه الكبير هذا الموسم.



وحقق يوفنتوس فوزه العاشر على التوالي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والثالث على التوالي في مواجهاته امام نابولي. ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة نحو لقبه السادس تواليا في الدوري، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 في ذهاب ثمن النهائي.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (11) في 16 مباراة نهائية مقابل 5 القاب لنابولي في 9 مباريات نهائية.

وكان نابولي البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الاسباني خوسيه كايخون (36).



وضرب يوفنتوس بقوة في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء انبرى لها الدولي الارجنتيني باولو ديبالا بنجاح (47). ومنح مهاجم نابولي السابق الدولي الارجنتيني الاخر غونزالو هيغواين التقدم ليوفنتوس (64).



وهي المرة الثانية التي يهز فيها هيغواين شباك فريقه السابق منذ انتقاله من صفوفه الى يوفنتوس الضيف الماضي. وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء ثانية فانبرى لها ديبالا مجددا وسجل منها هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (69).

وهي الخسارة الثانية على التوالي لنابولي بعد سقوطه المفاجئ على ارضه امام اتالانتا 0-2 في الدوري السبت الماضي، وهو تنتظره مباراتين مصيريتين امام مضيفه روما السبت المقبل في الدوري وضيفه ريال مدريد الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة (1-3 ذهابا في مدريد).

كأس فرنسا

بلغ بوردو وانجيه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا، بفوز الاول على ضيفه لوريان 2-1، والثاني على مضيفه سي اي باستيا من الدرجة الوطنية 1-0 في ثمن النهائي.

وتابع فريجوس سانت ـ رافايل من درجة الهواة مغامرته في المسابقة وبلغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على اوكسير من الدرجة الثانية 2-0.

كأس المانيا

بات اينتراخت فرانكفورت اول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا بفوزه على ضيفه ارمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 1-0 في ربع النهائي.

وسجل داني بلوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

تأجيل مباراة دورتموند

وتأجلت مباراة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وضيفه بوروسيا دورتموند وذلك بسبب تساقط كثيف للثلوج في لوته.

واوضح متحدث باسم الاتحاد الالماني لكرة القدم ان الحكم فيليكس بريخ ومساعديه «اتخذوا هذا القرار باتفاق مع الفريقين».