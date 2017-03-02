أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني انفانتينو، في نواكشوط انه سيعمل على منح افريقيا من «9 الى 10» مقاعد في مونديال 2026.

وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الموريتانية «من اصل 48 مقعدا في مونديال 2026، ستكون تسعة او عشرة منها افريقية. سنعمل على هذا الامر».

واضاف رئيس الفيفا الذي قام بزيارة قصيرة لعدة ساعات الى موريتانيا، «زيادة العدد (المنتخبات) في هذا الحدث المونديالي الكبير ستسفر عن استثمارات هائلة في العالم، خصوصا في افريقيا».

وتابع «نعطي الحق للجميع بان يحلموا، وافضل وسيلة لجعل الناس يحلمون هي المشاركة في حدث بهذا الحجم».

وشدد عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الافريقية على ضرورة ان تستفيد افريقيا من هذه الزيادة، وطالبوا انفانتينو في 22 فبراير الماضي في جوهانسبيرغ بمنحها 10 مقاعد في مونديال 2026. يذكر ان افريقيا ممثلة حاليا بخمسة مقاعد من اصل 32 منتخبا.



وستعرف هوية الدولة المنظمة لمونديال 2026 في مايو 2020.