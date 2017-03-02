فتح مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشامب الباب أمام إمكانية عودة لاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، إلى «الديوك» مجددا.

وفي تصريحات لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، قال ديشامب إنه إذا استمر بنزيمة في اللعب بالمستوى الحالي فسيعود إلى منتخب فرنسا في وقت ما.

وتطرق مدرب الديوك إلى الانتقادات التي كان بنزيمة قد وجهها له لعدم استدعائه إلى منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا الماضية، وقال فيها إن ديشامب لم يستدعه لأنه «رضخ لضغوط جزء من العنصريين في فرنسا».

وحول هذا الأمر قال ديشامب «هناك لاعبون أدلوا بتصريحات ضدي ولم يمنع هذا من استدعائهم للمنتخب.. المنتخب لا يتعلق بشخص يروق لي وآخر لا.. إنه (بنزيمة) مازال أحد أفضل المهاجمين في فرنسا».

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جراييه، قد أعرب عن تأييده لعودة مهاجم الفريق الملكي إلى منتخب فرنسا لكنه أكد في الوقت نفسه أن القرار بيد ديشامب.

يشار إلى أن المواجهة المقبلة لمنتخب فرنسا ستكون في 25 مارس الجاري أمام لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.