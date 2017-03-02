أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لجنة الأخلاق التابعة له قررت إيقاف النيجيري أموس أدامو العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا لمدة عامين.



وخضع ادامو للتحقيق بعد حصول نجله على مليون دولار من اللجنة المسؤولة عن ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 لتنظيم «عشاء لأساطير افريقيا» في جوهانسبرغ عام 2010.



وكان ادامو (64 عاما)، الرئيس السابق لاتحاد غرب افريقيا لكرة القدم، يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، لكنه كان موقوفا خلال فترة التصويت على منح روسيا وقطر حق تنظيم مونديال 2018 و2022، في ديسمبر 2010.



ووقعت الغرفة القضائية بلجنة الأخلاق التابعة للفيفا عقوبة الإيقاف على ادامو نظرا لأنه كان عضوا في اللجنة التنفيذية، وتم اتهامه بانتهاك لوائح ميثاق الأخلاق، فيما يتعلق بالتصرف والولاء وتضارب المصالح.