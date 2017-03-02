جون تيري تربع على قائمة البريمييرليغ بـ ١٨ عاماً برفقة تشلسي

الإسباني اندريس انييستا تصدر الليغا بـ١٤ عاماً مع برشلونة

نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية تقريرا استعرضت فيه قائمة اللاعبين الأوفياء لأندية الدوريات الأوروبية الأبرز، ممن لا يزالون يدافعون عن قمصان فرقها، في كل من بطولات البريمييرليغ والليغ 1 والكالتشيو، والليغا.



نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية تقريرا استعرضت فيه قائمة اللاعبين الأوفياء لأندية الدوريات الأوروبية الأبرز، ممن لا يزالون يدافعون عن قمصان فرقها، في كل من بطولات البريمييرليغ والليغ 1 والكالتشيو، والليغا.

وباحتساب معدلات الفترة الزمنية التي بقي فيها هؤلاء الأوفياء مع أنديتهم، فإن الدوري الإنجليزي يعتبر أول الترتيب بـ 8.5 سنوات، يليه الدوري الإسباني 8.4 سنوات، ثم الإيطالي بـ 8.1 أعوام، وأخيرا الدوري الفرنسي بــ 7.7 سنوات.

ويعتبر النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي (41 عاما) مايسترو خط وسط نادي روما الإيطالي، الأكثر وفاء بين اللاعبين الحاليين، بعدما قضى مع فريقه روما 24 عاما، إذ لم يلعب لغيره من الأندية رغم العروض المغرية التي وصلته من كل حدب وصوب، حيث يعتبر حاليا اللاعب الوحيد في أوروبا الذي تجاوز دفاعه عن ألوان فريقه ما يصل إلى 20 عاما، يأتي بعده في إيطاليا الحارس المخضرم جيان لويجي بوفون بـ 15 عاما ونصف العام قضاها مع نادي يوفنتوس حارسا وفيا لعرينه، بعدما كان قد التحق إلى صفوفه في صيف عام 2001 قادما من نادي بارما.

وفي إنجلترا يعتبر المدافع الإنجليزي جون تيري أكثر اللاعبين وفاء، بعدما قضى مع فريقه الحالي نادي تشيلسي 18.5 موسما، حيث يلعب له منذ عام 1998، وهو يحتل المركز الثاني في القائمة على الصعيد القاري، يليه مواطنه واين روني مهاجم نادي مان يونايتد، بعدما قضى في الأولد ترافورد 12.5 موسما، حيث يلعب لليونايتد منذ صيف عام 2004 بعد رحيله من نادي إيفرتون وانتقاله لكتيبة «الشياطين الحمر».

وفي إسبانيا يعتبر متوسط الميدان الإسباني اندريس انييستا نجم وقائد نادي برشلونة أوفى لاعبي «الليغا»، الذي يلعب لـ«البارسا» منذ 14.5 موسما، بعدما تخرج في مدرسة النادي«لاماسيا»، حيث خاض أول مباراة له مع الفريق في نهاية عام 2002، ولايزال مستمرا ضمن صفوفه حتى الآن، إذ من المرجح بنسبة كبيرة أن يعتزل بألوان ناديه الكتالوني، أما أوفى لاعبي ريال مدريد فهو المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي يقضي مع «الميرنغي» 11.5 موسما، بعدما قدم إليه من نادي إشبيلية صيف عام 2005.

وفي الدوري الفرنسي يعتبر الفرنسي نيكولاس سيوبي لاعب نادي كان أوفى اللاعبين حاليا، بعدما قضى مع فريقه 15.5 موسما.



أما الناديان الغريمان باريس سان جرمان واولمبيك مرسيليا، فإن مدة بقاء أوفيائهم قصيرة في ظل التغييرات التي تطرأ على تشكيلة الفريقين.