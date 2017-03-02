استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عودته بفوز على السلوفاكي مارتن كليزان 6-3 و7-6 (7-4) وبلغ الدور الثاني من دورة اكابولكو المكسيكية الدولية للتنس البالغة جوائزها 1.470 مليون دولار للرجال و250 الفا للسيدات.

ويشارك ديوكوفيتش لأول مرة بعد صدمة الخروج المبكر من الدور الثاني في بطولة استراليا الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى، نهاية يناير وفقدان اللقب.

وبدأ ديوكوفيتش (29 عاما) المباراة ببطء، وكان عليه تفادي كسر ارساله في اكثر من شوط قبل ان ينجح في كسر ارسال السلوفاكي في الشوط السادس ليتقدم 4-2 وينهي المجموعة بسهولة.

وفي الثانية، فقد كليزان (27 عاما) إرساله الاول وتخلف 0-2 ثم 2-4 قبل ان ينجح في الاستيلاء على ارسال ديوكوفيتش ويعادل 4-4، لكنه خسرها ايضا بشوط فاصل.



ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو او الاميركي فرانسيس تيافو الصاعد من التصفيات.



وحقق الاسباني رافايل نادال، الثاني في الدورة والاول في العالم سابقا، فوزا سهلا على الألماني ميشا زفيريف 6-4 و6-3، وضرب موعدا مع الإيطالي باولو لورنتسي الفائز على التايواني ين-هسون لو 4-6 و6-3 و6-4.



وتغلب الكرواتي مارين سيليتش الثالث على الأوكراني اولسكندر دولغوبولوف 6-3 و4-6 و6-0، وسيلتقي في الدور الثاني مواطنه بورنا كوريتش الذي أقصى المكسيكي لوكاس غوميز المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-1.

وبدأ النمسوي دومينيك ثييم الرابع حملة الدفاع عن لقبه بفوز مهم على الفرنسي جيل سيمون 7-6 (9-7) و6-3، وستكون محطته المقبلة مع الفرنسي الآخر ادريان مانارينو الفائز على الأميركي تايلور فريتز 3-6 و7-6 (7-5) و6-4.

ولدى السيدات، فازت الكرواتية ميريانا لوسيتس باروني المصنفة أولى على السويسرية بليندا بنسيتش 7-5 و6-4، وستواجه في الدور الثاني الأميركي شيلبي روجرز الفائزة على مواطنتها لويزا شيريكو 6-2 و6-2.

وفرض المنطق نفسه في الدور الأول بالنسبة إلى المصنفات في المراكز الأولى فتغلبت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثانية على الاميركي فرفارا لبتشنكو 6-2 و6-3، واللاتفية يلينا اوستابنكو الثالثة على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-2 و6-2، والبورتوريكية مونيكا بويغ الرابعة وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو (2016) على الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني 6-4 و7-6 (7-4)، والأميركية كريستينا ماكهايل الخامسة على الفرنسية فيونا فيرو 6-4 و6-4.