ما زالت الشائعات تطارد مستقبل مدرب يوفنتوس «ماسيميليانو أليغري»، حتى بعد تصريحاته الأخيرة، التي سخر خلالها من الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة الموسم القادم، ليحل محل لويس إنريكي، المحتمل رحيله عن «كامب نو»، فور انتهاء الموسم الجاري.

من جانبه، فجر موقع «كالتشيو ميركاتو»، الشهير في بلاد البيتزا، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل المدرب البالغ من العمر 49 عاما، وذلك بكشف ما قاله لأصدقائه المقربين، حيث زعم المصدر، ان أليغري أخبر أصدقائه برغبته في بناء مشروع طويل الأجل مع أرسنال، بعد انتهاء حقبة آرسن فينغر، الذي سينتهي عقده مع الإدارة اللندنية منتصف 2017.

ويتعرض الآن كشاف النجوم الفرنسي، لحملة انتقادات غير مسبوقة، الهدف منها، إجباره على ترك منصبه، ليس فقط لابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب البريمييرليغ الغائب من قبل افتتاح الملعب الجديد عام 2006، ولا لتواضع النتائج في دوري الأبطال، بالاكتفاء بالتأهل للدور ثمن النهائي كل عام، بل لحاجة النادي لدماء وأفكار جديدة من خارج الخطوط، بعد هيمنة فينغر على المنصب الكبير لأكثر من عقدين من الزمان.