رغم تعادله مع لاس بالماس على أرضه 3-3 وخسارة صدارة الدوري الإسباني لمنافسه برشلونة، تمكن ريال مدريد، الأربعاء، من تحطيم رقم قياسي لغريمه الكاتالوني صمد أكثر من 70 عاما.



وتمكن ريال مدريد، عبر أهدافه الثلاثة في لاس بالماس التي بدأها إيسكو في الدقيقة الثامنة، من التسجيل في 45 مباراة متتالية، في سلسلة بدأت منذ أكثر من عام.

وبذلك حطم فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رقم فريق برشلونة الذي تمكن من التسجيل في 44 مباراة متتالية بين عامي 1942 و1944.

وكان الفريق الملكي عادل برشلونة في مباراته السابقة مع فياريال والتي انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-2.