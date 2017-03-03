أنهى برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم يوما حافلا، حيث انتزع الصدارة من غريمه ريال مدريد، الذي افلت من خسارة مفاجئة أمام ضيفه لاس بالماس.

واكتسح البارسا ضيفه سبورتينغ خيخون 6-1، فيما خرج ريال مدريد متعادلا مع لاس بالماس 3-3 في المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع النادي الكتالوني رصيده الى 57 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن الملكي، علما بأن لفريق العاصمة مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.

واستعد الفريق الكتالوني بالتالي بأفضل طريقة لمباراته المصيرية مع مضيفه باريس سان جرمان الاربعاء المقبل في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الى معجزة لتعويض خسارته القاسية ذهابا برباعية نظيفة.

في المقابل، تعقد موقف سبورتينغ خيخون بعد ان تجمد رصيده عند 17 نقطة فقط في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.

وبدأ البلوغرانا المباراة ضاغطا ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر الارجنتيني ليونيل ميسي (9)، ليعزز ليو صدارته لترتيب هدافي الدوري رافعا رصيده الى 20 هدفا.

وتقدم برشلونة بعد دقيقتين فقط اثر هدف لخوان رودريغيز بالخطأ في مرمى فريقه، لكن الفريق الكتالوني لم يكن بحاجة الى هدية من منافسه لتأكيد تفوقه فسجل له المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز هدفا ثالثا (27)، وهو الثامن عشر لسواريز في المركز الثاني لترتيب الهدافين. وكان كارلوس كاسترو سجل هدفا لخيخون في الدقيقة 21.

وأضاف المهاجم باكو الكاسير الهدف الرابع بعد اربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.



وانضم البرازيلي نيمار الى زملائه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 66، ثم ختم الكرواتي ايفان راكيتيتش المهرجان بالهدف السادس قبل النهاية بثلاث دقائق.

من جهته، افلت الريال من خسارة موجعة أمام لاس بالماس بانتزاع التعادل 3-3 بصعوبة في الثواني الاخيرة، لكنه واصل نزيف النقاط في الفترة الاخيرة، فبعد ان كان يتصدر الترتيب بفارق مريح عن اقرب منافسيه، بات في المركز الثاني خلف برشلونة.

واكمل ريال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد جناحه الدولي الويلزي غاريث بيل.

وتقدم المرينغي عبر ايسكو (8)، لكن لاس بالماس الملقب بـ«الكناري» فاجأه بعد دقيقتين بواسطة دومينغيز، ثم أضاف جوناثان فييرا الثاني (56 من ركلة جزاء) والغاني كيفن برينس بواتنغ الثالث (59).



وقلص البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم، الفارق الى 2-3 من ركلة جزاء في الدقيقة 86، ثم أضاف هو نفسه هدف التعادل قبل النهاية بدقيقة واحدة.

وحقق فياريال فوزا كبيرا أيضا على مضيفه اوساسونا بأربعة أهداف لروبرتو سوريانو (2) وروبرتو سولدادو (27 من ركلة جزاء) ورافاييل سانتوس (74 و78)، مقابل هدف لروبرتو توريس (64 من ركلة جزاء).



ورفع فياريال رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس، وعزز فرصته في التأهل الى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين ان اوساسونا يقترب من الهبوط إذ يحتل المركز الأخير بعشر نقاط فقط.