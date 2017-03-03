سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في ثلاث دقائق لفريق ريال مدريد، ليضمن لفريقه عدم الخسارة في ملعبه سانتياغو برنابيو، ويصل إلى التعادل أمام لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكره حساب «ميستر شيب» الإسباني الشهير في عالم الإحصائيات فإن الهدف الثالث لكريستيانو كان الهدف رقم 9000 في تاريخ المباريات الرسمية للنادي الملكي، منذ تأسيس النادي العملاق، و5904 منها كان في مسابقة الليغا، يذكر أن الهدف رقم 8000 سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضا.

كما عادل صاروخ ماديرا رقم أرتيز أدوريز مهاجم أتلتيك بلباو كأكثر لاعبين نشطين في الدوري الإسباني يملكان أهدافا بالرأس، حيث يملك كل منهما 45 هدفا بالرأس.

وفي إحصائية أخرى سجل الدون كريستيانو الهدف رقم 100 له في تاريخه من ضربات جزاء، برصيد 73 مع ريال مدريد و19 مع مان يونايتد و8 مع المنتخب البرتغالي.