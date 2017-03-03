كسر فريق ريال مدريد الرقم التاريخي المسجل باسم غريمه التقليدي نادي برشلونة منذ 73 عاما، حيث كان الفريق الكاتالوني يملك سلسلة تسجيل متتال في 44 مباراة.

ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، فإن الريال كسر هذا الرقم التاريخي المسجل باسم البارسا في أربعينيات القرن الماضي.



وبهدف إيسكو في الدقيقة 8 في مرمى لاس بالماس، أصبح المرينغي يملك أفضل سلسلة تسجيل متتال بتاريخ الدوري الإسباني. حيث بات الفريق الملكي يملك الآن 45 مباراة على التوالي يسجل فيها، في مختلف المسابقات التي يشارك فيها.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 56 نقطة، أما برشلونة فتصدر جدول المسابقة بعد تعادل الملكي مع لاس بالماس.