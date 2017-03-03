احتفل ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة بذكرى مميزة خلال مباراة فريقه أمام سبورتينغ خيخون بملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإسباني.



وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن هذا اللقاء هو رقم 500 لميسي بقميص برشلونة في جميع البطولات، منذ تصعيده للفريق الأول أواخر عام 2004 تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد.



كما منح البرغوث الفريق الكاتالوني التقدم بهدف أول بعد مرور 9 دقائق فقط، ليواصل معدله الخارق هذا الموسم، بتسجيل 36 هدفا في 36 مباراة شارك بها في كل البطولات، كما رفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي الليغا.



وساهم النجم الأرجنتيني أيضا في 25 هدفا للبلوغرانا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه.



كما بات ليونيل اللاعب الوحيد في الدوري الإسباني هذا الموسم، الذي يسجل بخمس طرق مختلفة بالقدم اليمنى واليسرى وركلة جزاء وركلة حرة مباشرة، وكذلك ضربة رأس.