أعلن لويس انريكي مدرب برشلونة انه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي.

وقال انريكي «لن اكون مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل»، مضيفا «انه قرار صعب ومدروس واعتقد انه يجب ان اكون مخلصا لما اعتقد به».

ويتولى لوتشو تدريب برشلونة منذ 2014 في عقد ينتهي في يونيو المقبل.

وتابع مدرب الكتلان «هناك ثلاثة اشهر مثيرة أمامنا. نحن في وضع صعب، خصوصا في واحدة من المسابقات، ولكن بمساعدة الجميع وفي حال كان النجوم جاهزين فانه يمكننا التعويض».

وأوضح «سيكون التزامي كاملا في هذه الاشهر الثلاثة».

ويواجه انريكي ضغوطا كبيرة منذ بداية الموسم، لكن وتيرتها ارتفعت بعد الخسارة المذلة أمام باريس سان جرمان برباعية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وبات برشلونة بهذه النتيجة، التي توازي أسوأ خسارة تلقاها في المواسم الثلاثة بقيادة انريكي، على عتبة الاقصاء من ثمن نهائي البطولة الأوروبية للمرة الاولى منذ 2006-2007. ومثل رفيق دربه غوارديولا (مدرب مان سيتي الانجليزي حاليا) الذي ترك تدريب برشلونة في 2012 بعد أربعة مواسم رائعة، فان انريكي تحدث عن الضغوط الهائلة في كامب نو، واعتبر انها السبب وراء قراره بالتخلي عن تدريب الفريق.

وقاد انريكي الفريق الكاتالوني الى ثمانية القاب في عشر بطولات شارك فيها منذ اشرافه عليه، وكان موسمه الاول الافضل بإحرازه الثلاثية: دوري أبطال أوروبا حين تغلب على يوفنتوس الايطالي 3-1 في المباراة النهائية، والدوري والكأس المحليان.