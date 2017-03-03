تابعت صحيفة آس الإسبانية أصداء الصحافة العالمية لخبر رحيل المدرب لويس إنريكي عن صفوف ناديه برشلونة في نهاية الموسم بشكل رسمي.
وجاءت صحيفة «كادينا كوبيه» لتقول: ما هذا المقعد الذي يتعب الشخص بهذا الشكل الكبير في إشارة إلى حديث إنريكي بشأن الضغوط التي جعلته يرغب في الراحة.
صحيفة «بيلد»: على الرغم من التحول الكبير في شكل الفريق في مباراة خيخون والمكسب ولكن حقبة أخرى تنتهي لمدرب في برشلونة.
- لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية: إنريكي يودع برشلونة في يونيو.
- ليكيب الفرنسية: مفاجأة في برشلونة برحيل إنريكي.
- أوليه الأرجنتينية: لويس إنريكي يغادر قبل معركة العودة في دوري الأبطال.
- اي اس بي ان: لويس إنريكي مرهق من برشلونة ويغادر.. وداعا لوتشو.
سبورت: وداعا يا قائد، لا تجديد للعقد
الموندو: إنريكي يعلن الرحيل بعد سداسية خيخون
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