بعد ليلة مجنونة وفوز كبير على سبورتنغ خيخون بسداسية في ملعب «الكامب نو» استكملت بإعلان المدرب لويس إنريكي عن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ولكن سرعان ما دخل سوق المراهنات بحسب صحيفة «آس» الإسبانية والتي أشارت الى أن المراهنين بدأوا بالفعل أن يتوقعوا من المدرب المقبل للفريق الكاتالوني.

المرشحون بقوة من جانب السوق هما الثنائي ارنستو فالفيردي والأرجنتيني خورخي سامباولي مدربي أتلتيك بلباو وإشبيلية حيث تقاسما المبلغ وهو ما بين 4 و4.5 يورو.

وجاء في المراكز الأخرى رونالد كومان مدرب ايفرتون الإنجليزي بمبلغ 5 يورو، لوران بلان بمبلغ 8 يورو، خوان كارلوس انزوي بمبلغ 10 يورو، فرانك ديبور 10 يورو، وماوريسيو بوكيتينو 10 يورو.