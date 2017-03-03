أكمل مان سيتي عقد الدور ربع النهائي من كأس انجلترا بفوزه الكبير على ضيفه هيدرسفيلد تاون من الدرجة الثانية 5-1 في مباراة معادة.

وفاجأ هيدرسفيلد مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر هاري بان، قبل ان يفرض فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا إيقاعه ويسجل ثلاثة أهداف في الشوط الاول عبر الالماني ليروي ساني (30) والارجنتينيين سيرخيو اغويرو (35 من ركلة جزاء) وبابلو زاباليتا (38).

وأضاف اغويرو الهدف الرابع (74) والنيجيري كيليشي ايهيناشيو الخامس (90). وكان هيدرسفيلد تاون اجبر من الثانية مان سيتي على خوض مباراة معادة بعد ان انتزع منه التعادل السلبي في ثمن النهائي في 18 فبراير الماضي.

ويحتل السيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق11 نقطة خلف تشلسي المتصدر، ونقطة خلف توتنهام الثاني، كما انه يستعد للقاء ضيفه موناكو الفرنسي بعد أسبوعين في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ان تغلب عليه 5-3 ذهابا في مباراة مثيرة.

ويلتقي «رجال بيب» في ربع النهائي مع ميدلزبره، في حين تجمع المباريات الاخرى تشلسي مع مان يونايتد حامل اللقب، وتوتنهام مع ميلوول وأرسنال مع لينكولن.

وتقام المباريات ايام 10 و11 و12 و13 مارس.