فك لاتسيو عقدة جاره روما وهزمه عن جدارة 2-0 على الملعب الاولمبي في العاصمة، ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم.

وهذا اول فوز للاتسيو على روما في سبع مباريات، اذ يعود فوزه الاخير قبل مباراة الاربعاء، الى نهائي المسابقة في 26 مايو 2013 عندما ظفر باللقب السادس والاخير له فيها.

وسجل لفريق «النسور» لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد تمريرة من البرازيلي فيليبي اندرسون (29) وتشيرو ايموبيلي بعد مجهود من السنغالي كيتا بالدي (78).

وحاول فريق «الذئاب» الرد بعد الهدف الافتتاحي، الا ان كرة البوسني ادين دزيكو لامست العارضة، فيما صد القائم كرة المصري محمد صلاح في الشوط الثاني. وتكتسي المسابقة اهمية كبيرة بالنسبة الى لاتسيو لانها قد تكون طريقه الوحيد نحو المشاركة في الدوري الاوروبي الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية التي يواجهها على المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وكذا المراكز المؤهلة الى يوروبا ليغ من اتالانتا وقطبي ميلانو (ميلان وانتر).

في المقابل، يطمح روما للقبه العاشر في الكأس والاول منذ 2008. وأقيم ديربي العاصمة مساء لاول مرة منذ 4 أعوام.



وكانت المرة الاخيرة التي اقيم فيها في ابريل 2013 حيث شهد العديد من الحوادث بين الجماهير حول الملعب الاولمبي ثم بين الجماهير ورجال الشرطة. ويلتقي الفريقان ايابا في الخامس من ابريل المقبل.

وكان يوفنتوس حامل اللقب في النسختين الاخيرتين اصبح على مشارف المباراة النهائية بفوزه الثلاثاء على ضيفه نابولي 3-1.