قاد الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب الى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه السهل على ضيفه شالكه 3-0 فيما عمق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح هامبورغ وأقصاه من ربع النهائي.

وحسم بايرن، حامل الرقم القياسي في الكأس (18 لقبا)، المواجهة من شوطها الاول عندما سجل ثلاثيته. وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكرا (3)، قبل ان يضاعف الاسباني تياغو الكانتارا الارقام (16).



وهذه أول مرة يسجل تياغو، لاعب برشلونة الاسباني السابق، 6 أهداف في موسم واحد.

وحقق ليفاندوفسكي ثنائيته بعد نصف ساعة على انطلاقة المباراة اثر تمريرة من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (29).

ويشكل الفريق البافاري عقدة لشالكه، فهو لم يخسر أمامه منذ الثاني من مارس 2011 عندما سقط على ملعب «اليانز ارينا» في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.

وعمق مونشنغلادباخ جراح مضيفه هامبورغ وأخرجه من ربع النهائي بفوزه عليه 2-1.

وحصد موننشغلادباخ فوزه من ركلتي جزاء سجلهما في أقل من 10 دقائق مطلع الشوط الثاني.

وترجم لارس ستيندل الاولى (53) وضاعف البرازيلي رافايل الارقام (61). ولم يكن هدف الاميركي بوبي وود لهامبورغ مفيدا، إذ سجله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

كأس فرنسا

سجل باريس سان جرمان حامل اللقب هدفين متأخرين وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا بفوزه على مضيفه نيور من الدرجة الثانية 2-0 فيما تخطى موناكو متصدر الدوري مرسيليا بصعوبة 4-3 بعد التمديد.

ودفع المدرب الاسباني اوناي ايمري بلاعب الوسط الارجنتيني خافيير باستوري والمهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني في الشوط الثاني، فسجل الاول هدف التقدم متابعا ركلة حرة (78) والثاني هدف التعزيز من مسافة قريبة (93).

واحرز سان جرمان اللقب في الموسمين الماضيين، ويبحث عن احراز لقبه الحادي عشر والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مرسيليا.

ويستعد سان جرمان لإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ارض برشلونة الاسباني الاربعاء المقبل، علما انه سحقه ذهابا برباعية نظيفة بأداء رائع في باريس.



ولعب لأول مرة مع فريق العاصمة المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو غويديش القادم مقابل 30 مليون يورو من بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية.

وانتهت مواجهة موناكو متصدر الدوري مع مضيفه مرسيليا في 120 دقيقة حسمها الاول 4-3 بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 على ملعب «فيلودروم».

وسجل لموناكو يوهان بيليه (19 خطأ في مرمى فريقه) وكيليان مبابي لوتين (66) وبنجامان مندي (104) وتوماس ليمار (113)، ولمرسيليا ديميتري باييت (43) وريمي كابيلا (84 و111).

وتخطى غانغان حامل لقب 2009 و2014 مضيفه كوفيي (وطنية) 2-1.



سجل للفائز الكسندر مندي (59) والبلجيكي نيل دي باو (61)، وللخاسر بيار فينيو (90).



وحقق افرانش (وطنية) مفاجأة بإقصائه ستراسبورغ (درجة ثانية) 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلها 1-1، ليبلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

قرعة ربع النهائي

أوقعت قرعة ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا باريس سان جرمان حامل اللقب مع افرانش (وطنية) المتواضع. ويلتقي في باقي المباريات المقررة في 4 و5 ابريل المقبل انجيه مع بوردو، وموناكو مع بيرجيراك، وفريجوس سان-رافايل (وطنية) مع غانغان حامل لقبي 2009 و2014.